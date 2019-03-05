В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал 

За сорок дней до Великого поста в Бразилии проводится одно из самых ярких праздничных мероприятий в мире — традиционный карнавал. В танцевальном шествии принимают участие тысячи людей, одетых в различные костюмы. Все выступающие представляют свои школы танцев, а победителей определяет специальное жюри. Участники красочного парада готовятся к своему выступлению на протяжении всего года. Бразильский карнавал привлекает огромное количество туристов, которые приезжают в Рио-де-Жанейро насладиться красочным зрелищем.