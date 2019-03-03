Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Президент Аргентины потерял отца
Газета.Ru
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Умер отец президента
Аргентины
Маурисио Макри — бизнесмен Франческо Макри, передает
Reuters
.
Ему было 88 лет.
Отмечается, что Макри скончался после продолжительной болезни в своем доме в аргентинском городе Сан-Мартин-де-лос-Андес 2 марта.
Дата похорон и прощания пока что не известна.
Читать ещё •••
Газета.Ru: последние новости
Гуайдо подтвердил возвращение в Венесуэлу
В США расширили санкции против Венесуэлы
"Живая цепь" доставит гумпомощь в Венесуэлу из Колумбии
Латинская Америка
,
В мире
,
Reuters
,
Аргентина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
59
Посольство РФ отреагировало на атаку на посла
394
Глава минобороны ФРГ предупредила РФ о китайских ракетах
56
В США оценили российского «убийцу террористов»
135
Не в нефти счастье: почему азербайджанцы бегут в Россию
19
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире
Криминал
«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла
Шоу-бизнес
Статьи
Убийца жены и сына признался в растлении мальчика
Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Петрова и Боширова позвали на «Скрипальские чтения»
Образование
Общество
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение