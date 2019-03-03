Президент Аргентины потерял отца

Умер отец президента Аргентины Маурисио Макри — бизнесмен Франческо Макри, передает Reuters

Ему было 88 лет.

Отмечается, что Макри скончался после продолжительной болезни в своем доме в аргентинском городе Сан-Мартин-де-лос-Андес 2 марта.

Дата похорон и прощания пока что не известна.