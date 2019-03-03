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Президент Аргентины потерял отца 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Умер отец президента Аргентины Маурисио Макри — бизнесмен Франческо Макри, передает Reuters.
Ему было 88 лет.
Отмечается, что Макри скончался после продолжительной болезни в своем доме в аргентинском городе Сан-Мартин-де-лос-Андес 2 марта.
Дата похорон и прощания пока что не известна.
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