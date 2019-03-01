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МИД Венесуэлы обвинил США в давлении на другие страны 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США оказывают давление на другие государства относительно позиции по ситуации в Боливарианской Республике.
«Господин Дональд Трамп не только ежедневно атакует Венесуэлу, но и заставляет ряд стран совершать необычные действия, практически нелепые, оскорбляющие их народы», — написал Арреаса в своём Twitter.
Глава МИД Венесуэлы разместил рядом со своим постом сообщение журналистки из Гондураса о сборе правительством этой страны гуманитарной помощи для Венесуэлы на фоне критической гуманитарной ситуации и голода в Гондурасе.
Ранее Арреаса сообщал, что в грузовом автомобиле с предполагаемой гуманитарной помощью, сожжённом на венесуэльско-колумбийской границе, были обнаружены инструменты для создания баррикад.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала ситуацию с доставкой гуманитарной помощи США фарсом века.
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Латинская Америка , В мире , США , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла
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