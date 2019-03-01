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Появились угрозы жизни Гуайдо 

News.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Boris Vergara/dpa/Global Look Press
Правительство Колумбии сообщило о наличии серьёзных угроз для жизни венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо и его родственников. В последнее время они участились, отмечают в Боготе.
«Колумбия осуждает любые действия режима Николаса Мадуро против свободы, безопасности и личной неприкосновенности временного президента Венесуэлы или его родственников и считает его ответственным за любые насильственные действия против них», — подчеркнули колумбийские власти.
В документе, опубликованном в Twitter Министерства иностранных дел государства также написано, что правительство будут внимательно следить за развитием ситуации.
Как писал News.ru, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что глава парламента страны Хуан Гуайдо не имел права покидать страну. За это политика ждёт судебный приговор.
Верховный суд 30 января запретил оппозиционеру покидать пределы Венесуэлы. По словам генпрокурора страны Тарека Вильяма Сааба, предварительное расследование в отношении Гуайдо связано с происходившими с 22 января в Венесуэле актами насилия. Несмотря на запрет, Гуайдо прибыл в столицу Колумбии Боготу для участия в 11-м саммите стран Группы Лимы.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , МИД , Богота , Венесуэла , Колумбия
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