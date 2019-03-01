Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуаидо направился в Аргентину для встречи с Макри 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции, признанный рядом стран главой Венесуэлы, Хуан Гуаидо направился в Буэнос-Айрес, где проведёт встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.
Об этом пишет издание La Nacion.
Гуаидо направится в Аргентину из Парагвая, где он уже провёл встречу с местными властями.
Встреча пройдет в резиденции президента в столичном пригороде Оливос.
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, однако он 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, откуда отправился в турне по Южной Америке.
Ранее Гуаидо заявил о доставке очередной партии гуманитарной помощи из США в Кукуту.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время визита в Москву назвала фарсом века ситуацию с доставкой гуманитарной помощи США в Боливарианскую Республику.
RT на русском: последние новости
В Венесуэле объяснили решение перенести офис PDVSA в Москву Что происходит на границах Венесуэлы Глава Минобороны Венесуэлы заявил, что военным обещали до $20 тысяч за побег в Колумбию
Латинская Америка , В мире , Аргентина , Буэнос-Айрес , Венесуэла , Парагвай
Читайте также
Видео
На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»
В мире Украина
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Крым отреагировал на ультиматумы Зеленского
Политика Украина
Верка Сердючка определилась с «Евровидением»
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Украинской нации озвучили неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение