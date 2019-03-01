Гуаидо направился в Аргентину для встречи с Макри 

Лидер венесуэльской оппозиции, признанный рядом стран главой Венесуэлы, Хуан Гуаидо направился в Буэнос-Айрес, где проведёт встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.
Об этом пишет издание La Nacion.
Гуаидо направится в Аргентину из Парагвая, где он уже провёл встречу с местными властями.
Встреча пройдет в резиденции президента в столичном пригороде Оливос.
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, однако он 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, откуда отправился в турне по Южной Америке.
Ранее Гуаидо заявил о доставке очередной партии гуманитарной помощи из США в Кукуту.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время визита в Москву назвала фарсом века ситуацию с доставкой гуманитарной помощи США в Боливарианскую Республику.