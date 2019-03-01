Гуаидо направился в Аргентину для встречи с Макри

Лидер венесуэльской оппозиции, признанный рядом стран главой Венесуэлы , Хуан Гуаидо направился в Буэнос-Айрес , где проведёт встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Об этом пишет издание La Nacion.

Гуаидо направится в Аргентину из Парагвая , где он уже провёл встречу с местными властями.

Встреча пройдет в резиденции президента в столичном пригороде Оливос.

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, однако он 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, откуда отправился в турне по Южной Америке.

Ранее Гуаидо заявил о доставке очередной партии гуманитарной помощи из США в Кукуту.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время визита в Москву назвала фарсом века ситуацию с доставкой гуманитарной помощи США в Боливарианскую Республику.