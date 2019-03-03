В Венесуэле заявили, что Гуайдо будет задержан, если попытается вернуться в страну

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо будет задержан, если попытается пересечь границу Венесуэлы и вернуться в страну. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор штата Варгас Хосе Луис Гарсиа Карнейро.

"Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, а он нарушил это постановление, — указал Карнейро, отвечая на вопрос, что произойдет, если Гуайдо попытается вернуться через подконтрольный ему штат. — По решению суда, если он попытается пересечь границу, его должны будут задержать".

Гуайдо ранее заявил, что намерен в понедельник или вторник вернуться в Венесуэлу. Пока непонятно, как он собирается это сделать. Помимо регулярного авиарейса он может попасть в Венесуэлу на частном самолете или попытаться перейти границу с гуманитарным конвоем.

На территории штата Варгас находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.