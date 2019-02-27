Вашингтон назвали «душителем» Венесуэлы 

США пытаются косвенно захватить власть в Венесуэле, так как Боливарианская Республика — важный игрок левой коалиции в Латинской Америке. Каракас бесплатно поставляет нефть давнему «недругу» Белого дома — Кубе, что позволило Острову Свободы улучшить своё экономическое положение.
По мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, до прихода к власти Уго Чавеса (возглавлял страну с 1999 по 2013 годы), поданные Каракаса жили в бедности, хотя государство получало от продажи «чёрного золота» около $300 млрд ежегодно, пишет ФАН. Действующий лидер — Николас Мадуро — фактически является преемником покойного Чавеса (умер в 2013-м).
«На Венесуэлу смотрят во всём мире, и смотрят, как правило, положительно. Ведь в Венесуэле есть и рыночные отношения, и демократия. Обратите внимание, что самозванец, назвавший себя президентом, занимает должность председателя парламента. В Венесуэле все партии свободно могут участвовать в выборах, президент прислушивается ко всем мнениям. Мадуро не диктатор, как его хотят выставить, а демократически избранный руководитель государства», — заявил Иванов.
Эксперт добавил, что Соединённые Штаты пытаются «задушить» Венесуэлу и готовы использовать любые методы.
Ранее News.ru публиковал мнение постпреда России при ООН Василия Небензи. По словам дипломата, Вашингтон и Лондон занимаются грабежом Каракаса, который уже потерял около $30 млрд