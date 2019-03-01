США расширили санкции против Венесуэлы 

Соединённые Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, сообщает пресс-служба Минфина США.
Из сообщения на сайте следует, что санкции введены против ещё шести физических лиц.
25 февраля США ввели санкции в отношении четырёх венесуэльских граждан, включая бывшего вице-президента Рамона Каррисалеса.
Позднее Вашингтон пообещал новые санкционные меры.
Венесуэльские власти в ответ на это заявили, что американское правительство проводит ожесточённую кампанию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.