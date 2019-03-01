США расширили санкции против Венесуэлы

Из сообщения на сайте следует, что санкции введены против ещё шести физических лиц.

25 февраля США ввели санкции в отношении четырёх венесуэльских граждан, включая бывшего вице-президента Рамона Каррисалеса

Позднее Вашингтон пообещал новые санкционные меры.