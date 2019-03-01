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США расширили санкции против Венесуэлы 

RT на русском + ещё 29 1 час назад
Фото: Reuters
Соединённые Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, сообщает пресс-служба Минфина США.
Из сообщения на сайте следует, что санкции введены против ещё шести физических лиц.
25 февраля США ввели санкции в отношении четырёх венесуэльских граждан, включая бывшего вице-президента Рамона Каррисалеса.
Позднее Вашингтон пообещал новые санкционные меры.
Венесуэльские власти в ответ на это заявили, что американское правительство проводит ожесточённую кампанию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Латинская Америка , В мире , США , Николас Мадуро , Рамон Каррисалес , Казначейство США , Венесуэла
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