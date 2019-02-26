Гуайдо не увидел поддержки Мадуро со стороны России

«Не было никаких новых кредитов, никаких крупных инвестиций. Просто публичные заявления. Я не вижу широкой поддержки. Я верю, что в России есть уважительное участие (к судьбе нашей страны), как во многих других странах», — сказал он в интервью «Новой газете».

Он отметил, что у России есть инвестиции в венесуэльские запасы нефти и газа, однако Мадуро «не защищает инвесторов», как не защищает и людей «от опасности, от голода, от преследований».

«Мадуро — плохой партнер для демократии, прав человека и инвестиций. Сегодня самое лучшее, что может случиться — это смена этого режима на тот, который стабилизирует ситуацию, и инвесторы смогут снова инвестировать, смогут восстановить Венесуэлу», — заявил Гуайдо.

Он добавил, что Мадуро «украл часть инвестиций» и «не платит по обязательствам перед Россией».

Перед этим Гуайдо собрался требовать у 12 стран Латинской и Северной Америки (Группы Лимы) применить силу для свержения Николаса Мадуро.