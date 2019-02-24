Италия осудила Мадуро из-за срыва поставок гумпомощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянское правительство осуждает попытки властей Венесуэлы помещать доставке гуманитарной помощи и силой подавить протесты в стране.

«Вместе с другими странами ЕС мы осуждаем попытки воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи для венесуэльского народа и силой подавить несогласие и мирные манифестации протеста», — написал Конте в Twitter.

Он также выразил надежду на проведение новых президентских выборов в Венесуэле.