Италия осудила Мадуро из-за срыва поставок гумпомощи 

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянское правительство осуждает попытки властей Венесуэлы помещать доставке гуманитарной помощи и силой подавить протесты в стране.
«Вместе с другими странами ЕС мы осуждаем попытки воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи для венесуэльского народа и силой подавить несогласие и мирные манифестации протеста», — написал Конте в Twitter.
Он также выразил надежду на проведение новых президентских выборов в Венесуэле.
Ранее News.ru писал о том, что первый грузовик с гуманитарной помощью, который прибыл на границу Колумбии и Венесуэлы, был уничтожен. Машина была сожжена. В результате инцидента пострадали десять человек, находившиеся рядом с грузовиком. Правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро не намерено пропускать никакую гумпомощь.