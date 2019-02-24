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Италия осудила Мадуро из-за срыва поставок гумпомощи 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Benjamin Rojas/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянское правительство осуждает попытки властей Венесуэлы помещать доставке гуманитарной помощи и силой подавить протесты в стране.
«Вместе с другими странами ЕС мы осуждаем попытки воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи для венесуэльского народа и силой подавить несогласие и мирные манифестации протеста», — написал Конте в Twitter.
Он также выразил надежду на проведение новых президентских выборов в Венесуэле.
Ранее News.ru писал о том, что первый грузовик с гуманитарной помощью, который прибыл на границу Колумбии и Венесуэлы, был уничтожен. Машина была сожжена. В результате инцидента пострадали десять человек, находившиеся рядом с грузовиком. Правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро не намерено пропускать никакую гумпомощь.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , ЕС , Венесуэла , Италия
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