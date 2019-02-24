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Посол Колумбии покидает Венесуэлу 

Вести.Ru + ещё 7 48 минут назад
Фото: Global Look Press
Посол Колумбии Херман Кастаньеда подтвердил в Twitter, что покидает Венесуэлу по распоряжению МИД Колумбии. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с соседней страной и дал колумбийским дипломатам сутки на сборы.
"Я оставил много друзей венесуэльцев, которым желаю самого лучшего", — написал Кастаньеда.
В Венесуэле не прекращается политический кризис. При попытке оппозиции прорваться через границу с Колумбией на грузовиках с "гуманитарной помощью" были сожжены несколько машин. Сообщается о четырех убитых в столкновениях на границе с Бразилией, пишет РИА Новости.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Колумбия
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