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Болтон пригрозил Венесуэле санкциями 

Газета.Ru + ещё 4 48 минут назад
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями. Об этом он написал в твиттере.
"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и пропустить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", — написал Болтон.
Ранее советник президента США Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы допустить гуманитарную помощь в республику.
По его словам, ВС Венесуэлы должны "выполнить свой долг" по защите граждан страны.
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Латинская Америка , Видео , В мире , Джон Болтон , Венесуэла , США
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