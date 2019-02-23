Мадуро: гоcпереворот в Венесуэле провалился

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что государственный переворот в стране провалился и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась.

«Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!», — сказал Мадуро на митинге в Каракасе.

Глава Венесуэлы добавил, что продолжит управлять страной. Соответствующее заявление он сделал на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе.

«Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа. В этом состоит мое обязательство», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Как ранее писал News.ru, сторонникам лидера оппозиции Хуана Гуайдо удалось прорвать полицейский кордон на границе Венесуэлы и Колумбии в районе моста имени Сантандера. Николас Мадуро потребовал закрыть границы, чтобы не пустить в страну гуманитарную помощь оппозиции.