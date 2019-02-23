Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отправленный в Венесуэлу грузовик вернулся в Бразилию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии не смог в субботу, 23 февраля, пересечь границу с Венесуэлой, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, объявил в своем Twitter, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии въехал в страну, и назвал этот факт "большим достижением".
Однако, как выяснили бразильские журналисты, грузовику удалось доехать только до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Они машину не пропустили, и ей пришлось вернуться обратно в Бразилию.
Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в Twitter, что оппозиция пытается провезти из Колумбии и Бразилии в Венесуэлу гуманитарные грузы, и Гуайдо лично сопровождает один из них. Болтон призвал венесуэльских военных "помочь" народу своей страны, а также "выбирать путь демократии".
Другой журналист Виктор Амайя, в свою очередь, сообщил в Twittter, что шесть кораблей Военно-морских сил Венесуэлы, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправилась на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в страну из Пуэрто-Рико. По данным Амайи, судно вышло в путь 20 февраля, и на его борту находится 250 тонн гуманитарной помощи, собранной для Венесуэлы.
Ранее в субботу глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса выступил с обвинением в адрес правительств США и Колумбии в нарушении практически всех принципов и целей Устава ООН "с помощью пропагандистского шоу, организованного на границе".
Вести.Ru: последние новости
"Шоу на границе": Каракас обвинил Вашингтон и Боготу в нарушении Устава ООН На венесуэльской границе произошли столкновения, раненых не менее 20 "Мадуро, ты рулишь": пока Гуайдо прячется за охранников, люди танцуют в поддержку президента
Комментарии
Латинская Америка , В мире , Джон Болтон , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Бразилия , Венесуэла
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России
Общество
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
«Уничтожим миф об общности с русскими»
В мире Конфликты
Лоза вмешался в скандал с Серебряковым
Шоу-бизнес Другое
Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение