Отправленный в Венесуэлу грузовик вернулся в Бразилию

Первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии не смог в субботу, 23 февраля, пересечь границу с Венесуэлой , сообщает ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, объявил в своем Twitter, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии въехал в страну, и назвал этот факт "большим достижением".

Однако, как выяснили бразильские журналисты, грузовику удалось доехать только до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Они машину не пропустили, и ей пришлось вернуться обратно в Бразилию.

Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в Twitter, что оппозиция пытается провезти из Колумбии и Бразилии в Венесуэлу гуманитарные грузы, и Гуайдо лично сопровождает один из них. Болтон призвал венесуэльских военных "помочь" народу своей страны, а также "выбирать путь демократии".

Другой журналист Виктор Амайя, в свою очередь, сообщил в Twittter, что шесть кораблей Военно-морских сил Венесуэлы, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправилась на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в страну из Пуэрто-Рико. По данным Амайи, судно вышло в путь 20 февраля, и на его борту находится 250 тонн гуманитарной помощи, собранной для Венесуэлы.