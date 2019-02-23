Гуаидо прибыл на границу с Венесуэлой со стороны Колумбии

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным главой государства, прибыл на границу с колумбийской стороны перед началом отправки гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику.

Об этом сообщает VPI TV.

Как отмечает телеканал, вместе с Гуаидо на границу прибыл президент Колумбии Иван Дуке.

Ранее сообщалось, что Гуаидо прибыл в колумбийскую Кукуту. По его словам, попасть в Колумбию ему помогли венесуэльские военные.

По заявлениям оппозиционных лидеров, поставки гумпомощи Венесуэле начнутся 23 февраля, они будут осуществляться в три пункта сбора: колумбийскую Кукуту, бразильский штат Рорайма и на остров Кюрасао.