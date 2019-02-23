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Гуаидо прибыл на границу с Венесуэлой со стороны Колумбии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным главой государства, прибыл на границу с колумбийской стороны перед началом отправки гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику.
Об этом сообщает VPI TV.
Как отмечает телеканал, вместе с Гуаидо на границу прибыл президент Колумбии Иван Дуке.
Ранее сообщалось, что Гуаидо прибыл в колумбийскую Кукуту. По его словам, попасть в Колумбию ему помогли венесуэльские военные.
По заявлениям оппозиционных лидеров, поставки гумпомощи Венесуэле начнутся 23 февраля, они будут осуществляться в три пункта сбора: колумбийскую Кукуту, бразильский штат Рорайма и на остров Кюрасао.
RT на русском: последние новости
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Латинская Америка , В мире , Венесуэла , Колумбия
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