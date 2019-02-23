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Сторонники Мадуро собираются в центре Каракаса 

ТАСС + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро начали собираться на митинг у инженерного колледжа на проспекте Боливара в центре Каракаса, примерно в 3 км от места проведения оппозиционного митинга в районе Чакао. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Пока здесь собрались несколько десятков человек, однако люди продолжают прибывать. Планируется, что позднее они двинутся по проспекту Боливара к комплексу правительственных зданий в центре города, где пройдет сам митинг, а затем концерт в поддержку мира в Венесуэле.
Власти страны обычно собирают своих сторонников в тот же день, когда проходят акции оппозиции. Пока одновременное проведение митингов сторон не приводило к столкновениям между ними, поскольку они проходят в разных частях города.
Сторонники оппозиции продолжают прибывать к площади Альтамира в районе Чакао, их количество растет. Около 100 сторонников оппозиции находятся в районе Санта-Моника, они скандируют лозунги с требованиями обеспечить доставку в страну гуманитарной помощи.
Обстановка в городе остается спокойной. По наблюдениям корреспондента ТАСС, по Каракасу рассредоточены отряды Национальной гвардии со щитами и средствами индивидуальной защиты. Однако пока они находятся в отдалении от места сбора представителей оппозиции.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Политика , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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