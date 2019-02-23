На венесуэльской границе произошли столкновения, раненых не менее 20

Венесуэле на границе с Колумбией в субботу, 23 февраля, произошли столкновения, в которых пострадали не менее 20 человек. В стычках участвовали военнослужащие национальной гвардии Венесуэлы и активисты, ожидающие прибытия конвоев с гуманитарной помощью, передает "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.

Кроме того, люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья: там правоохранители начали стрелять холостыми патронами и применили слезоточивый газ.

Между тем венесуэльские журналисты сообщают, что сторонники оппозиции прорвали кордон венесуэльской полиции на пограничном мосту имени Сантандера и прошли на венесуэльскую сторону моста. При этом несколько сотрудников полиции Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста.

Кроме того, люди собрались на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией, где их также попытались разогнать полицейские. Против них также был использован слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока нет, сообщает ТАСС

Венесуэльская оппозиция 23 февраля пытается доставить гуманитарную помощь на территорию страны, однако правительство Николаса Мадуро категорически не намерено ее принимать.

Между тем глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, встретился на территории Колумбии с несколькими бойцами венесуэльских вооруженных сил, которые дезертировали из рядов армии. Ранее Гуаидо пообещал, что он, как главнокомандующий, не будет наказывать военных, которые перешли на колумбийскую сторону при чрезвычайных обстоятельствах.