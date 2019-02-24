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СМИ: Двое венесуэльских военных дезертировали в Бразилию 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Два бойца национальной гвардии Венесуэлы перешли границу с Бразилией и запросили там убежища, пишет Globo.
Сообщается, что двое сержантов находятся в убежище в городе Пакарайма бразильского штата Рорайма.
Ранее колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо заявил в ходе пресс-конференции в городе Кукута, что более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Бразилия
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