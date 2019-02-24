Два бойца национальной гвардии Венесуэлы перешли границу с Бразилией и запросили там убежища, пишет Globo.
Сообщается, что двое сержантов находятся в убежище в городе Пакарайма бразильского штата Рорайма.
Ранее колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо заявил в ходе пресс-конференции в городе Кукута, что более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.