СМИ: Двое венесуэльских военных дезертировали в Бразилию

Два бойца национальной гвардии Венесуэлы перешли границу с Бразилией и запросили там убежища, пишет Globo.

Сообщается, что двое сержантов находятся в убежище в городе Пакарайма бразильского штата Рорайма.

Ранее колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо заявил в ходе пресс-конференции в городе Кукута, что более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии.