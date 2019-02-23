США решительно осудили силовую операцию Венесуэлы на границе с Бразилией

Там же подчеркивается, что убийство гражданских лиц на границе не останется безнаказанным.

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских лиц и невинных добровольцев на границе Венесуэлы с Бразилией. В сообщениях прессы указывается, что военные убили двух местных жителей и ранили много других людей, пытавшихся держать границу открытой для гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо обратился к международному сообществу с просьбой немедленно оказать гуманитарную помощь народу своей страны, в то время как режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро отдал приказ закрыть границы и препятствовать тем, кто стремится доставить помощь в страну", — добавляется в сообщении.

"Грубое нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто следует его приказам, не останется безнаказанным. Соединенные Штаты решительно призывают венесуэльских военных выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы. Венесуэльские военные должны позволить гуманитарной помощи мирно въехать в страну. Мир смотрит", — подводит итог Белый дом.

По последним данным, семеро венесуэльцев, раненных в результате столкновения на границе с Бразилией, доставлены в тяжелом состоянии в центральный госпиталь бразильского штата Рорайма.

Ранее сообщалось, что в пятницу два человека погибли в результате действий армии против индейского населения в венесуэльском штате Боливар, еще 22 человека получили ранения. По данным портала Nacional, военные прибыли в поселок Сан-Франсиско-де-Юруани и открыли огонь по собравшимся на улице коренным жителям. В ответ индейцы захватили трех военных, включая генерала.

Поселок, где произошло столкновение, находится недалеко от границы с Бразилией, которую накануне закрыли по указанию президента Николаса Мадуро из-за намеченного на 23 февраля начала доставки гуманитарной помощи. Правительство Мадуро категорически отказывается пускать ее в страну, а оппозиция настаивает на ее доступе для спасения от голодной смерти тысяч человек. Глава парламента Хуан Гуаидо, самопровозгласивший себя президентом, в четверг подписал указ, разрешающий ее доставку в Венесуэлу.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.