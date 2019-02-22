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Лукашенко заявил, что Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разрабатывал для Венесуэлы план обороны и помогал развивать экономику. Об этом он рассказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.
"Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам, — отметил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, — Мы им создали систему, и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали".
Глава государства пояснил, что прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии.
"Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет", — сказал президент.
Он отметил, что в Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, они занялись разработкой плана обороны страны, исходя из местных условий.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , СНГ , УГО ЧАВЕС , АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО , Венесуэла , Минск
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