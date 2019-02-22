Лукашенко заявил, что Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разрабатывал для Венесуэлы план обороны и помогал развивать экономику. Об этом он рассказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

"Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам, — отметил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, — Мы им создали систему, и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали".

Глава государства пояснил, что прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии.

"Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет", — сказал президент.

Он отметил, что в Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, они занялись разработкой плана обороны страны, исходя из местных условий.