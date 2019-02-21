Мадуро объяснил политику Трампа

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что нынешняя политика США в отношении его страны связана с грядущими в 2020 году выборами американского президента. Об этом он рассказал в интервью Hispan TV.

По словам Мадуро, рейтинги Трампа показывают, что его на следующих выборах легко обойдут кандидаты от Демократической партии . Из-за этого американский лидер находится в отчаянии и считает, что улучшит свои позиции воинственными действиями и риторикой в отношении Венесуэлы, Кубы Никарагуа . Это «более чем необычная форма, отвратительный способ начать избирательную кампанию», заявил венесуэльский президент.

Он добавил, что истинное желание Трампа — доминирование и покорение Венесуэлы — связано с богатством страны, у которой есть нефть, газ и другие полезные ископаемые.

В то же время свою страну Мадуро назвал сплоченной и единой в отпоре заявлениям американского президента. «Во всех опросах говорится, что более 90 процентов венесуэльцев отвергают любое военное вторжение США, любую угрозу военной агрессии», —— подчеркнул он.

20 февраля советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что правлению президента Никарагуа Даниэля Ортеги скоро придет конец. По его словам, в США считают, что дни нынешнего главы государства «сочтены, и народ вскоре будет свободен».