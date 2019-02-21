Венгрия приняла беженцев из Венесуэлы

Венгрия приняла около 300 беженцев из Венесуэлы с венгерскими корнями в рамках правительственной программы, несмотря на жесткую миграционную политику страны, сообщает портал index.hu со ссылкой на неназванные источники.

По данным портала, власти Венгрии совместно с благотворительной службой Мальтийского ордена запустили в прошлом году программу, в рамках которой беженцы с венгерскими корнями из Венесуэлы могут приехать в Венгрию и получить помощь от государства.

В рамках программы беженцам предоставляют бесплатный билет до Будапешта, жилье на год, курсы венгерского и английского языков, а также разрешение на работу.

Однако, как отмечает портал, взявший интервью у ряда граждан Венесуэлы, прибывших в Венгрию, организаторы программы просили не раскрывать обстоятельства, при которых они попали в страну. С чем именно связана подобная секретность, не говорится, МВД МИД на запросы портала не ответили.

Предположительно, это может быть связано с тем, что Венгрия ведет жесткую антимиграционную политику, в рамках которой был принят закон, по которому деятельность, направленная на помощь беженцам и мигрантам, облагается специальным налогом, пишет портал. При этом в законе не делается исключений для беженцев с венгерским происхождением.