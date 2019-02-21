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Мадуро пообещал сделать Венесуэлу мощной державой всего региона 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, несмотря на напряженную внутриполитическую ситуацию, сделать страну региональной державой.
"Пусть идет дождь, гремит гром или бьет молния, но Венесуэла станет экономической державой всего этого региона", — заявил Мадуро в среду. Его выступление транслировалось в Periscope.
По словам президента, именно этого не хотят правые силы.
"Они знают, что Венесуэла — на точке взлета, и хотят задушить Венесуэлу, чтобы она не стала одной из мощных стран Латинской Америки", — сказал Мадуро.
Он также призвал обеспечить экономическую независимость страны.
"Венесуэла должна быть абсолютно независима экономически, промышленно, технологически", — сказал Мадуро.
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Латинская Америка , В мире , НИКОЛАС МАДУРО , Венесуэла
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