Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, несмотря на напряженную внутриполитическую ситуацию, сделать страну региональной державой.
"Пусть идет дождь, гремит гром или бьет молния, но Венесуэла станет экономической державой всего этого региона", — заявил Мадуро в среду. Его выступление транслировалось в Periscope.
По словам президента, именно этого не хотят правые силы.
"Они знают, что Венесуэла — на точке взлета, и хотят задушить Венесуэлу, чтобы она не стала одной из мощных стран Латинской Америки", — сказал Мадуро.
Он также призвал обеспечить экономическую независимость страны.
"Венесуэла должна быть абсолютно независима экономически, промышленно, технологически", — сказал Мадуро.