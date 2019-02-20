Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро: мир встанет на сторону Венесуэлы в случае вооруженного вторжения со стороны США 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в том, что "народы мира" поддержат республику в случае вооруженного вторжения со стороны США.
"Если на Венесуэлу совершит нападение империя США, народы мира поднимутся и начнут сражаться с ней вместе", — отметил он, выступая во вторник перед выпускниками медицинского университета. Трансляция с этого мероприятия велась в Twitter главы государства.
Как подчеркнул Мадуро, Венесуэла оказалась в эпицентре геополитического противостояния между США, которые предпринимают "агрессивные, односторонние, имперские действия", и теми, кто выступает за "многосторонний демократический подход, основанный на согласии, гармонии и диалоге между народами мира".
18 февраля президент США Дональд Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида в Майами, посвященном ситуации в Венесуэле, заявил, что США "рассматривают все варианты" для разрешения внутриполитического кризиса в республике.
ТАСС: последние новости
Источник: гумпомощь из России с медикаментами и медоборудованием прибыла в Каракас В парламенте Венесуэлы заявили о смерти 15 детей из-за употребления загрязненной воды Глава МИД Венесуэлы: депутатов Европарламента предупредили о запрете въезда в республику
Комментарии2
Латинская Америка , В мире , НИКОЛАС МАДУРО , ДОНАЛЬД ТРАМП , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение