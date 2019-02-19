Время «Эйч». Президент США приказал Венесуэле сдаться

Вот Трамп и перешел от слов к предложению. Сдаться. Хотя это странно, когда верховный главнокомандующий одного государства отдает приказ армии другого государства. Но своей-то армии он и вовсе приказ отдать не может. И не в том дело, что конгресс не велит затевать что-то вооруженное против Венесуэлы . Сам не уверен, что сдюжит. А так хочется записать на свой лицевой счет маленькую победоносную операцию. Вот и пытается решить вопрос, чтобы как-нибудь без единого выстрела. Миром, как он говорит, полагая, что это подходящий синоним к слову "шантаж".

В общем, "вы окружены, сопротивление бесполезно", — хотел бы он объявить войскам Боливарианской республики, но хватило ума взять их на понт несколько иначе. "Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии и жить с семьей. Или же продолжать поддерживать Мадуро, и тогда у вас не будет безопасного пристанища. Вы потеряете все". Во-первых, какая такая "амнистия", если ничего противозаконного они не совершали. Разве что честно выполняют свой долг перед родиной. Во-вторых, даже в понимании Трампа, не все в ней так плохо, если им все еще есть, что терять.

В остальном это была речь не мальчика, а мужа, который решил заступиться за мальчика. А то что-то у них там ни Хуана не получается. А пора бы. Уже 23-го февраля грозились двинуть из Колумбии на Венесуэлу батареи "гуманитарной помощи". Новое слово в военной науке — использовать для прикрытия вторжения не только пушечное мясо, но и пушечные пряники, и пушечное мыло, чтобы все прошло, как по пушечному маслу. Но нет гарантии, что пройдет. Поэтому если прежде к измене венесуэльских военных склоняли в США все кому не лень, то теперь — не лень и Трампу.

По статусу — апофеоз. Выше — некуда. По сути — уровень примитивного агитатора-провокатора. Таких много крутится близ матросов и солдат в дни сомнений и дни тягостных раздумий. С толку сбивают. Любопытно, что на разогреве у ультиматума Трампа выпустили пятерку венесуэльских снайперов-предателей. Они дезертировали в Колумбию пару недель назад, но только сейчас в телеобращении оттуда объявили о готовности по первому же приказу взять Мадуро на мушку. Вероятно, не его одного, если вспомнить, как полезны бывают снайперы во время "мирных" цветных революций.

В принципе, грамотный тактический ход. Признайся они сразу, и о них уже бы забыли. Как о том генерале ВВС, что примерно тогда же подался к Гуаидо. А сегодня их появление свидетельствует о том, что процесс брожения в армии продолжается. Хотя, на самом деле, лжесвидетельствует, но если не думать, то можно решить, что зерна измены дают свои побеги. Правда, чтобы проверить это, Трампу все-таки придется преступить черту. Ведь говорить ему больше не о чем. "Настало время для всех патриотов Венесуэлы действовать вместе как единый народ", — завершил он свой пламенный спич перед венесуэльскими иммигрантами.

"Золотые слова, — подумал Мадуро. — Только я их раньше сказал". Так что опоздал Трамп. Его уже ждут во всеоружии. И вроде бы время "Ч" не пришло. Но понятно, что в его случае это время "Н", в смысле "Эйч". Читай "Х", если в честь Хуана. Все сходится. И дух. И буква. Как бы стране не было плохо, а будет совсем "Х".