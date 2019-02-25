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США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 60 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Соединенные Штаты поместили в санкционный список четырех граждан Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на американский минфин.
Отмечается, что в санкционный список попали губернаторы четырех штатов Венесуэлы. Среди них есть бывший вице-президент и министр обороны страны Рамон Каррисалес, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями.
В конце января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
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Латинская Америка , Джон Болтон , Рамон Каррисалес , Минфин , Reuters , Венесуэла , США
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