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США внесли в санкционный список четырех губернаторов Венесуэлы 

Российская Газета + ещё 61 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Министерство финансов США в понедельник внесло в санкционный список четырех политических деятелей Венесуэлы, ныне действующих губернаторов штатов. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Под санкции попали: бывший вице-президент и министр обороны, губернатор Апуре Рамон Алонсо Каррисалес Ренхифо; губернатор Варгаса, в прошлом — глава венесуэльской армии и министр обороны Хорхе Луис Гарсия Карнейро. В санкционном списке также оказались венесуэльский политик, экономист, губернатор Карабобо Рафаэль Алехандро Лакава Евангелиста и губернатор штата Сулия, мэр муниципалитета Сан-Франциско Омар Хосе Прието Фернандес.
По данным Вашингтона, эти граждане Боливарианской республики причастны к блокировке доставки гуманитарной помощи, пишет РИА Новости.
Попадание под санкции означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с данными физическими лицами. При этом в Минфине в очередной раз подчеркнули, что санкции «не обязательно вводятся на постоянной основе», — цитирует ТАСС. Ограничения могут быть сняты при выполнении ряда условий.
Напомним, 23 февраля оппозиция попыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, предоставленную Соединенными Штатами. В итоге несколько машин с нежелательным грузом были сожжены на мосту, по которому проходит граница между Колумбией и Венесуэлой.
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Латинская Америка , В мире , Казначейство США , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , США
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