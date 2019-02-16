Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуаидо заявил о попытках установить отношения с Китаем и Россией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что оппозиционное правительство пытается установить официальные дипломатические отношения с Китаем и Россией, сообщает газета Financial Times.
"Мы пытаемся установить официальные отношения со всеми странами, включая, конечно, Россию и Китай, две страны с самыми крупными инвестициями в Венесуэле", — заявил Гуаидо в интервью газете.
Как именно его команда контактирует с КНР и Россией, он не уточнил, заявив, что сейчас она находится "в процессе" установления отношений.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии2
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Financial Times , Венесуэла , Китай
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
«Нужны санкции»: Савченко поймала Порошенко на вранье
В мире Статьи
«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери
Шоу-бизнес Статьи
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение