Гуаидо заявил о попытках установить отношения с Китаем и Россией

"Мы пытаемся установить официальные отношения со всеми странами, включая, конечно, Россию и Китай, две страны с самыми крупными инвестициями в Венесуэле", — заявил Гуаидо в интервью газете.

Как именно его команда контактирует с КНР и Россией, он не уточнил, заявив, что сейчас она находится "в процессе" установления отношений.