Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что оппозиционное правительство пытается установить официальные дипломатические отношения с Китаем и Россией, сообщает газета Financial Times.
"Мы пытаемся установить официальные отношения со всеми странами, включая, конечно, Россию и Китай, две страны с самыми крупными инвестициями в Венесуэле", — заявил Гуаидо в интервью газете.
Как именно его команда контактирует с КНР и Россией, он не уточнил, заявив, что сейчас она находится "в процессе" установления отношений.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.