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Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 30 3 часа назад
Фото: Reuters
Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Как сообщил Понс, венесуэльские пограничники отобрали у делегации паспорта и «плохо относились» к прибывшим. По словам политика, они объясняют это тем, что президент Венесуэлы Николас Мадуро против присутствия европейских политиков в стране.
Понс также отметил, что был членом первой международной делегации, которую пригласил в Венесуэлу Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом.
«Сегодня нас выгнали, но скоро мы вернемся в свободную Венесуэлу», — заключил он.
Как отмечает ТАСС, делегация Европарламента из шести человек должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и послами европейских стран.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия, Иран, Мексика и Турция объявили о поддержке Мадуро. Европарламент признал президентом Венесуэлы Гуайдо.
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Комментарии3
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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