Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы

Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу . Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщил Понс, венесуэльские пограничники отобрали у делегации паспорта и «плохо относились» к прибывшим. По словам политика, они объясняют это тем, что президент Венесуэлы Николас Мадуро против присутствия европейских политиков в стране.

Понс также отметил, что был членом первой международной делегации, которую пригласил в Венесуэлу Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом.

«Сегодня нас выгнали, но скоро мы вернемся в свободную Венесуэлу», — заключил он.

Как отмечает ТАСС , делегация Европарламента из шести человек должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и послами европейских стран.