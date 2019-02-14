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Трейдер ЛУКОЙЛа прекратил поставки в Венесуэлу 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Компания LITASCO, являющаяся трейдером ЛУКОЙЛа, прекратила поставки нефтепродуктов в Венесуэлу. Об этом сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов.
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Латинская Америка , Азия , В мире , Экономика , Лукойл , Венесуэла
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