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Трейдер ЛУКОЙЛа прекратил поставки в Венесуэлу
News.ru
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ещё 4
2 часа назад
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Компания LITASCO, являющаяся трейдером
ЛУКОЙЛа
, прекратила поставки нефтепродуктов в Венесуэлу. Об этом сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов.
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