Гуайдо заявил о поддержке 60 стран

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 60 государств признают демократическую борьбу в стране. Он дал обещание продолжить назначать послов в другие страны.

Политик и дальше будет спасать активы страны за рубежом, передаёт его слова телеканал TV Venezuela.

«Это необходимо, чтобы никто не смог больше воровать деньги всей Венесуэлы», — отметил он.

Лидер оппозиции добавил, что его нельзя напугать крупными военными учениями, которые сейчас проходят в государстве.

Как ранее сообщал News.ru, представитель временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо по гуманитарной помощи из Европы Родриго Диаманти заявил, что страна сможет погасить долги перед Россией только в случае прихода политика к власти. Он отметил, что оппозиционер с уважением отнесётся ко всем компаниям, работающим на территории Боливарианской Республики.