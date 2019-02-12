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Гуайдо заявил о поддержке 60 стран 

News.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Elyxandro Cegarra/Global Look Press
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 60 государств признают демократическую борьбу в стране. Он дал обещание продолжить назначать послов в другие страны.
Политик и дальше будет спасать активы страны за рубежом, передаёт его слова телеканал TV Venezuela.
«Это необходимо, чтобы никто не смог больше воровать деньги всей Венесуэлы», — отметил он.
Лидер оппозиции добавил, что его нельзя напугать крупными военными учениями, которые сейчас проходят в государстве.
Как ранее сообщал News.ru, представитель временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо по гуманитарной помощи из Европы Родриго Диаманти заявил, что страна сможет погасить долги перед Россией только в случае прихода политика к власти. Он отметил, что оппозиционер с уважением отнесётся ко всем компаниям, работающим на территории Боливарианской Республики.
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Латинская Америка , В мире , Венесуэла
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