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Представитель Гуайдо пообещал выплатить России долги 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: Andres Martinez Casares/Reuters
Венесуэла выплатит долги России только в случае прихода к власти самопровозглашенного президента страны, спикера парламента Хуана Гуайдо, заявил его представитель по гуманитарной помощи из Европы Родриго Диаманти.
«Сигнал президента Гуаидо России и Китаю состоит в том, что только с ним Венесуэла сможет выплатить долги России и Китаю, только с ним будут уважаться права всех присутствующих в Венесуэле компаний», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что Венесуэла и ее демократия нуждается в поддержке, чтобы она снова стала «экономической державой, куда могли бы инвестировать все страны».
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Франсиско Сукре также заявил, что при президенте Николасе Мадуро Россия и Китай не смогут ожидать возврата своих кредитов.
Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что в 2018 году Венесуэла погасила 2,3 млрд долларов предоплат, полученных от Роснефти, — это половина от общей суммы долга.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, какую выгоду может извлечь Россия из нестабильности в Венесуэле.
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Латинская Америка , В мире , Политика , Николас Мадуро , Роснефть , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Венесуэла , Китай
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