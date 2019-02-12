В Каракасе началась масштабная акция оппозиции

Венесуэльская оппозиция начала масштабную акцию в поддержку иностранной гуманитарной помощи. Цель сторонников самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, которые вышли на улицы Каракаса, призвать вооруженные силы пропустить в страну продукты и предметы первой необходимости из-за рубежа, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, ранее Гуаидо объявил, что в скором времени откроются несколько пунктов приема гуманитарной помощи: в колумбийском городе Кукута, что на границе с Венесуэлой, в Бразилии и на одном из островов в Карибском море.

Официальное правительство Боливарианской Республики считает, что, несмотря на проблемы в экономике, гуманитарного кризиса в стране нет. А помощь — это "фальшивое шоу" и предлог для иностранного военного вторжения.