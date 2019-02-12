В Каракасе началась масштабная акция оппозиции 

Венесуэльская оппозиция начала масштабную акцию в поддержку иностранной гуманитарной помощи. Цель сторонников самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, которые вышли на улицы Каракаса, призвать вооруженные силы пропустить в страну продукты и предметы первой необходимости из-за рубежа, сообщает агентство РИА Новости.
Напомним, ранее Гуаидо объявил, что в скором времени откроются несколько пунктов приема гуманитарной помощи: в колумбийском городе Кукута, что на границе с Венесуэлой, в Бразилии и на одном из островов в Карибском море.
Официальное правительство Боливарианской Республики считает, что, несмотря на проблемы в экономике, гуманитарного кризиса в стране нет. А помощь — это "фальшивое шоу" и предлог для иностранного военного вторжения.
Между тем президент Николас Мадуро заявил, что в английских банках "заморожены 80 тонн венесуэльского золота". Глава государства выразил надежду, что закон восторжествует и другие страны отнесутся с уважением к международному праву и центробанку Венесуэлы. Мадуро добавил, что ждет конвои с деньгами и золотом, которые были украдены у южноамериканского государства. Эти средства решат все проблемы Республики.