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В Каракасе началась масштабная акция оппозиции 

Вести.Ru 12 февраля 2019
Фото: EPA
Венесуэльская оппозиция начала масштабную акцию в поддержку иностранной гуманитарной помощи. Цель сторонников самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, которые вышли на улицы Каракаса, призвать вооруженные силы пропустить в страну продукты и предметы первой необходимости из-за рубежа, сообщает агентство РИА Новости.
Напомним, ранее Гуаидо объявил, что в скором времени откроются несколько пунктов приема гуманитарной помощи: в колумбийском городе Кукута, что на границе с Венесуэлой, в Бразилии и на одном из островов в Карибском море.
Официальное правительство Боливарианской Республики считает, что, несмотря на проблемы в экономике, гуманитарного кризиса в стране нет. А помощь — это "фальшивое шоу" и предлог для иностранного военного вторжения.
Между тем президент Николас Мадуро заявил, что в английских банках "заморожены 80 тонн венесуэльского золота". Глава государства выразил надежду, что закон восторжествует и другие страны отнесутся с уважением к международному праву и центробанку Венесуэлы. Мадуро добавил, что ждет конвои с деньгами и золотом, которые были украдены у южноамериканского государства. Эти средства решат все проблемы Республики.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Центральный банк России
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