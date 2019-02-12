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Посол Венесуэлы в России назвал Гуаидо марионеткой Вашингтона 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: AFP 2019 / Federico Parra
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что спикер парламента страны Хуан Гуаидо, объявивший себя главой государства, был завербован США еще 10 лет назад и что он является марионеткой Вашингтона.
"В нашем случае, особенно на протяжении этих двух с половиной недель, когда этот господин депутат Гуаидо, которого никто не знал до этого, хотя он был завербован (США), наверное, уже 10 лет назад. По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось", — сказал дипломат в Совете Федерации.
"Пришло время, что он готов, говорят, что готов, но он совсем не готов для этой задачи (поставленной США). Он только марионетка, стоит там, чтобы США за ним стояли и говорили", — добавил посол Венесуэлы.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Совет Федерации , Венесуэла , США
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