Посол Венесуэлы в России назвал Гуаидо марионеткой Вашингтона

Посол Венесуэлы РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что спикер парламента страны Хуан Гуаидо, объявивший себя главой государства, был завербован США еще 10 лет назад и что он является марионеткой Вашингтона.

"В нашем случае, особенно на протяжении этих двух с половиной недель, когда этот господин депутат Гуаидо, которого никто не знал до этого, хотя он был завербован (США), наверное, уже 10 лет назад. По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось", — сказал дипломат в Совете Федерации.

"Пришло время, что он готов, говорят, что готов, но он совсем не готов для этой задачи (поставленной США). Он только марионетка, стоит там, чтобы США за ним стояли и говорили", — добавил посол Венесуэлы.