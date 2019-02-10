В Венесуэле заявили о желании почти всех военных бросить Мадуро

Третий высокопоставленный военный армии Венесуэлы признал главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Видеозапись с его обращением опубликована на YouTube.

Полковник Сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес (Ruben Paz Jimenez) Хименес рассказал, что принимал участие в демонстрациях против действующего президента страны Николаса Мадуро и призвал военных пропустить гуманитарную помощь из США , уточняет El Comercio.

«Давайте будем смелыми, давайте не будем бояться», — объявил он.

Хименес подчеркнул, что «90 процентов вооруженных сил недовольны» Мадуро, поскольку солдат используют, чтобы удержать нынешнее правительство у власти.

В начале февраля Гуайдо поддержал глава Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. Родригес также говорил о массовом недовольстве личного состава и призвал товарищей по оружию «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы». В ВВС его назвали предателем и отстранили от службы.

Незадолго до этого — в конце января — Гуайдо рассказал о тайных переговорах с венесуэльскими военными. Он говорил, что поддержка армии — решающая сила в процессе смены власти и пообещал амнистию всем, «кто признан невиновным в преступлениях против человечности».

23 января на фоне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. Его поддержали США, а позднее — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия выступили за Мадуро.