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В Венесуэле заявили о желании почти всех военных бросить Мадуро 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Третий высокопоставленный военный армии Венесуэлы признал главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Видеозапись с его обращением опубликована на YouTube.
Полковник Сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес (Ruben Paz Jimenez) Хименес рассказал, что принимал участие в демонстрациях против действующего президента страны Николаса Мадуро и призвал военных пропустить гуманитарную помощь из США, уточняет El Comercio.
«Давайте будем смелыми, давайте не будем бояться», — объявил он.
Хименес подчеркнул, что «90 процентов вооруженных сил недовольны» Мадуро, поскольку солдат используют, чтобы удержать нынешнее правительство у власти.
В начале февраля Гуайдо поддержал глава Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. Родригес также говорил о массовом недовольстве личного состава и призвал товарищей по оружию «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы». В ВВС его назвали предателем и отстранили от службы.
Незадолго до этого — в конце января — Гуайдо рассказал о тайных переговорах с венесуэльскими военными. Он говорил, что поддержка армии — решающая сила в процессе смены власти и пообещал амнистию всем, «кто признан невиновным в преступлениях против человечности».
23 января на фоне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. Его поддержали США, а позднее — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия выступили за Мадуро.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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