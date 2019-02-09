Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет

"Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период "тушите свет", — написал Болтон в Twitter.

Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского президента прервать речь. Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки высказались в его поддержку. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.