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Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет 

РИА Новости 11 минут назад
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.
"Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период "тушите свет", — написал Болтон в Twitter.
Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского президента прервать речь. Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.
Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки высказались в его поддержку. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Латинская Америка , Видео , В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Венесуэла , США
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