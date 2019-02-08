«Их окружили четверо». Как убили россиянина в Эквадоре и как там выжить

"Исторический центр — очень опасное место, особенно ночью. Очень жаль, что никто беднягу об этом не предупредил", — пишут на форуме "Русский Эквадор" проживающие в стране россияне об убийстве Алексея Домбровского. В турфирмах подтверждают: центр, столица в Латинской Америке зачастую опаснее, чем окраины. О новых подробностях убийства гражданина России Эквадоре , рейтинге самых криминальных латиноамериканских государств и о том, как уберечься от беды, — в материале РИА Новости

Преступники задержаны

О гибели российского туриста в Эквадоре стало известно 7 февраля, а днем ранее 38-летний Алексей Домбровский, вероятно, намеревался покинуть эту страну (заканчивалась страховка). Он отдыхал здесь с женой. Об убийстве сообщили сотрудники консульского отдела посольства России в Эквадоре.

По информации местной полиции, в понедельник вечером Домбровский вместе с супругой находился в квартале Итчимбия (на востоке Кито), когда их окружили четверо преступников. Они попытались отобрать у пары личные вещи, но Алексей оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Его оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти россиянину жизнь.

Местные жители утверждают, что в этом районе часто регистрируют насильственные нападения и грабежи (хотя квартал патрулируют Группы моторизованных операций Национальной полиции).

"В своих домах мы слышим, как жертвы просят о помощи", — рассказала одна из женщин, добавив, что недавно преступники напали на учащихся соседней школы.

Когда те не позволили отобрать у них вещи, грабители пригрозили им ножами.

На данный момент, по информации посольства России в Эквадоре, все четверо преступников задержаны. Обнаружить их удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Расследование ведет специальное управление МВД , специализирующееся на случаях насильственной смерти и исчезновений людей.

Пять тысяч долларов на репатриацию

Вчера вечером информацию подтвердили в компании "Ингосстрах" , где погибший был застрахован по программе для путешествующих. Срок страхования — с 13 января по 6 февраля. Страховщик получил необходимые документы — заключение о смерти и полицейский рапорт.

"В сервисный центр компании направлено подтверждение об организации репатриации тела в Россию. Компания приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего и готова в полном объеме исполнить свои обязательства по договору страхования", — сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика.

"Предварительно стоимость репатриации оценивается в пять тысяч долларов", — уточнил начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Максим Максимкин.

В среду, 6 февраля, в Кито состоялись судебные слушания, прокурор Эрик Лопес выдвинул обвинения против подозреваемых. Среди доказательств вины — полицейский отчет, фотографии и видеозаписи с места, где было совершено преступление, протокол изъятия тела, протокол вскрытия, жалоба жены жертвы, а также свидетельские показания, сообщает eltelegrafo.

Машина бронирована, денег не ношу

Это не первое подобное событие, произошедшее в Эквадоре за последние годы. В ноябре 2016-го гражданина России убили в Кито в одном из ночных клубов. В апреле прошлого года эквадорские повстанцы похитили двух человек — мужчину и женщину.

"На меня лично нападали более десяти раз. В последнее время, как мне кажется, в том числе из-за проблем в Венесуэле все это усугубилось, — рассказывает Анна Воробьева, уже долгое время живущая в Эквадоре и занимающаяся поставкой роз. — Моего сына отверткой пытались пырнуть в живот за то, что он телефон не отдал. Хорошо, что широкий ремень спас его".

Главное правило, по ее словам: если на вас напали, отдайте все, что у вас есть, и не сопротивляйтесь.

Ранее, отвечая на вопросы о безопасности жизни в Эквадоре, Анна рассказывала, что не носит с собой документы, деньги, не надевает украшения, а машина у нее — бронированная.

При этом россиянка отмечает, что к ним не раз приезжали в гости и клиенты, и родственники, и друзья, они разъезжали по всему Эквадору — и ничего не случалось.

Анна рассказала, что погибший турист поселился в одном из самых неблагополучных районов Кито.

"Центр города, считающийся туристическим местом… Нельзя там останавливаться, если не готов! — говорит она. — Там, где все произошло, — лестница, подъем на горку, трущобы. Я бы даже днем не стала там ходить".

По словам Гинты Лиеде, гида по Эквадору, в целом эта страна — одна из наиболее безопасных в регионе. Наша собеседница предположила, что нападавшие — венесуэльцы (в местных СМИ действительно сообщили об одном из преступников, что он гражданин Венесуэлы).

"Надо знать город, более того, конкретные места. Даже в историческом центре есть улицы, куда не стоит заходить туристам, — утверждает гид. — А Итчимбия, район Ла Тола — это не исторический центр, а опасная часть. Мы с туристами туда не ходим".

Быть всегда начеку

Гинта советует нанимать местного гида с машиной для ознакомления с городом. А Анна Воробьева предложила следовать нескольким правилам, которые помогут выжить:

В консульском департаменте МИД России также предупреждают об опасности.

"В Эквадоре кражи личного имущества и уличная преступность широко распространены. Местные мошенники довольно изобретательны и используют для своей "работы" множество уловок, — пишет консульский информационный портал. — В Кито и Гуаякиле нередки уличные преступления ненасильственного характера и грабеж на дорогах".

Куда поехать

"Эквадор — не самая безопасная, но и не самая криминальная страна в Латинской Америке, — делится информацией Андрей Крапивной, директор туроператора, специализирующегося на этом регионе и работающего на рынке с 1995 года. — В Кито есть районы, где достаточно безопасно, если не привлекать внимания украшениями, кошельками, деньгами, техникой".

По словам Андрея, его компания отправляет туристов в Эквадор с 2000 года, эксцессов, тем более вооруженных нападений, не было.

В целом, говоря о безопасности стран Латинской Америки, он подчеркивает: самая опасная сейчас — Венесуэла.

"Но нельзя говорить про всю страну. В Каракасе стоит ждать неприятностей, но, например, в Канайме — нет".

"Традиционно криминальным считается Рио-де-Жанейро в Бразилии, особенно если пойти вечером на пляж с камерой, надеть дорогие часы, золотые украшения, — объясняет Андрей. — Если вы пойдете в фавелы "при параде", с вами на сто процентов что-то случится".

Среди безопасных стран эксперт называет, например, Коста-Рику, Чили, но предупреждает, что в любой стране есть криминальные районы. Причем зачастую, по словам Андрея Крапивного, самые неспокойные в Латинской Америке именно столицы и их центры.