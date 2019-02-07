Эксперт назвал «блефом» сообщения о «сомнениях России в Мадуро»

Агентство отмечает, что в Кремле по-прежнему поддерживают Мадуро, однако российские власти "все активнее признают", что "катастрофическое состояние экономики Венесуэлы" ведет к снижению общественной поддержки действующего президента.

Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам, пишет агентство.

При этом, отмечает Bloomberg, оказать реальную помощь Мадуро российские власти не смогут, поскольку спасти кризисную венесуэльскую экономику не удастся, а военная помощь неосуществима из-за расстояния между странами.

"Это похоже на вброс. Кроме того, то, что происходит в Венесуэле, должно быть внутренним делом Венесуэлы. Удержится Мадуро у власти или не удержится — это не российское и не американское дело. И, конечно, учитывая сложности, которые стоят перед президентом страны, учитывая серьезное давление оппозиции и те авансы, которые делаются самопровозглашенному "руководителю" страны (лидеру оппозиции Хуану Гуаидо — ред.) со стороны Европы, власть будет тяжело сохранить. Это вопрос политической логики. Россия должна быть готова к абсолютно любому варианту развития событий", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он также прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Венесуэла со сменой власти перестанет "зависеть от Кубы и России".