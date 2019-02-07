Россия начинает беспокоиться о том, что режим Николаса Мадуро в Венесуэле не устоит, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на два источника, "близкие к Кремлю".
Агентство отмечает, что в Кремле по-прежнему поддерживают Мадуро, однако российские власти "все активнее признают", что "катастрофическое состояние экономики Венесуэлы" ведет к снижению общественной поддержки действующего президента.
Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам, пишет агентство.
При этом, отмечает Bloomberg, оказать реальную помощь Мадуро российские власти не смогут, поскольку спасти кризисную венесуэльскую экономику не удастся, а военная помощь неосуществима из-за расстояния между странами.
Эксперт-международник, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский усомнился в новости, которую опубликовал Bloomberg.
"Это похоже на вброс. Кроме того, то, что происходит в Венесуэле, должно быть внутренним делом Венесуэлы. Удержится Мадуро у власти или не удержится — это не российское и не американское дело. И, конечно, учитывая сложности, которые стоят перед президентом страны, учитывая серьезное давление оппозиции и те авансы, которые делаются самопровозглашенному "руководителю" страны (лидеру оппозиции Хуану Гуаидо — ред.) со стороны Европы, власть будет тяжело сохранить. Это вопрос политической логики. Россия должна быть готова к абсолютно любому варианту развития событий", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.
Он также прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Венесуэла со сменой власти перестанет "зависеть от Кубы и России".
"Не думаю, что Помпео очень долго думал перед тем, как высказать эту мысль. Тем более что никакой зависимости от Кубы у Венесуэлы не было и нет. Были очень тесные связи — когда-то на почве антиамериканизма, на почве того, что Чавес считал лидера кубинской революции в каком-то смысле своим наставником. Но это не зависимость. Более того, Куба очень долго пользовалась преференциальными ценами на венесуэльскую нефть. И странно, что Помпео не упомянул Китай, который вложил в венесуэльскую экономику в последние два десятилетия в разы больше, чем инвестировала Россия", — отметил эксперт.