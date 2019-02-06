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В Венесуэле отстранили от службы генерала, перешедшего на сторону Гуаидо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Генерал ВВС Венесуэлы, перешедший на сторону оппозиции, отстранен от несения службы, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Ранее в соцсетях была выложена видеозапись, на которой генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны.
"У этого человека нет никакого контроля над войсками. Он сидел в одном нашем министерстве, занимался административными делами. Вот функция этого генерала, которого поймали, не знаю, сколько заплатили. Конечно, его отстранили", — рассказал о Янесе Родригесе посол.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Комментарии
Латинская Америка , Армия , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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