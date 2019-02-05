Лидер Pink Floyd вступился за Мадуро

У себя в твиттере он оставил сообщение, в котором потребовал от властей США оставить Венесуэлу в покое, намекая на влияние американского президента Дональда Трампа на политическую обстановку в Венесуэле. «Оставьте в покое народ Венесуэлы. У них настоящая демократия, перестаньте пытаться разрушить ее, чтобы 1% мог присвоить их нефть», — написал Роджер Уотерс, сопроводив запись хэштегом с именем Мадуро.

Ранее Роджер Уотерс призвал бойкотировать «Евровидение» в Израиле.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.