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Лидер Pink Floyd вступился за Мадуро 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидер рок-группы «Пинк Флойд» Роджер Уотерс высказался в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
У себя в твиттере он оставил сообщение, в котором потребовал от властей США оставить Венесуэлу в покое, намекая на влияние американского президента Дональда Трампа на политическую обстановку в Венесуэле. «Оставьте в покое народ Венесуэлы. У них настоящая демократия, перестаньте пытаться разрушить ее, чтобы 1% мог присвоить их нефть», — написал Роджер Уотерс, сопроводив запись хэштегом с именем Мадуро.
Ранее Роджер Уотерс призвал бойкотировать «Евровидение» в Израиле.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Роджер Уотерс , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла , США
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