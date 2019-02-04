Гуаидо призвал армию на свою сторону

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что призывает армию перейти на свою сторону.

"Солдаты, мы ждем вас. Солдат, ты будешь отвергать возможность гуманитарной помощи своей семье? Если сомневаешься, спроси у своей семьи, что сейчас правильно в этот момент. Момент настал, солдат родины", — заявил Гуаидо на пресс-конференции в Каракасе. Она транслируется в его микроблоге Twitter.

Гуаидо также выразил признание от венесуэльцев странам ЕС , которые признали его временным главой государства. "Это признание вам, венесуэльцы, которые никогда не прекращали борьбу за достижение демократии и свободы в Венесуэле", — сказал он.

По словам Гуаидо, в понедельник власти Германии и Канады приняли решение выделить 6 миллионов евро и 53 миллиона канадских долларов (более 40 миллионов долларов США) соответственно на оказание гуманитарной помощи народу страны. "Сбор помощи в колумбийской Кукуте уже начался", — отметил Гуаидо.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро , избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

В понедельник, 4 февраля, целый ряд стран, в числе которых Португалия, Франция, Испания, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.