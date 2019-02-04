«Красная зона» Каракаса обещает защитить революцию

Сторонники и противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяли передышку после субботних митингов и не обещают в ближайшие дни новых мероприятий, но разделение общества на два лагеря никуда не делось. В столице страны Каракасе оно проявляется даже географически.

Центром поддержки президента страны Николаса Мадуро традиционно был муниципалитет Либертадор ("Освободитель"), названный так в честь в честь знаменитого лидера войн за независимость в Латинской Америке Симона Боливара . Здесь находятся основные правительственные здания, в том числе резиденция президента дворец Мирафлорес, а население составляют сторонники президента Николаса Мадуро. Район получил неофициальное название "красной зоны" из-за приверженности идеям социализма.

Основным опорным пунктом оппозиции стал район Таманако, расположенный к востоку от муниципалитета Либертадор. Здесь проживают представители среднего класса, традиционно выступающие против социалистических идей, проводимых в жизнь сначала Уго Чавесом , а затем Николасом Мадуро. Массовые мероприятия оппозиции и во время начавшегося в январе политического кризиса, и в предыдущие годы проходили здесь.

Запад и восток

Либертадор и Таманако примыкают друг к другу, но для властей всегда было принципиально важно, чтобы противники боливарианской революции не могли проводить свои мероприятия в центре города и даже символически утверждать, что они "вошли во власть". Во время предыдущего обострения политической обстановки в 2017 году попытки оппозиции пройти на территорию Либертадора приводили к стычкам с правительством с человеческими жертвами, однако на этот раз оппозиция призывает воздержаться от таких попыток. В результате даже в субботу, когда в городе одновременно проходили митинги противников и сторонников Мадуро, столкновений не произошло — две стороны, выступающие за разные пути развития страны, поделили город между собой и на территорию противника не заходили.

В воскресенье и в Либертадоре, и в Таманако было спокойно, оппозиция и правительство не устраивали новых массовых мероприятий. Противники президента взяли перерыв больше чем на неделю — следующий крупный митинг назначен лишь на 12 февраля. Пока же в обоих районах продолжается повседневная жизнь.

Стражи революции

В Либертадоре эта повседневная жизнь однако заметно политизирована. Стены домов испещрены граффити с портретами Мадуро, Чавеса, героев войн за независимость в Латинской Америке в XIX веке и политиков-социалистов стран региона.

Очень часто встречается сделанное под трафарет разными цветами изображение человека с автоматом Калашникова, целящегося в кого-то из положения сидя. Это символ colectivos — общественных отрядов, ополченцев. Подпись под ними гласит: "Мы возьмем Каракас для защиты революции". Впрочем, colectivos вовсе не обязательно представляют военизированные отряды, зачастую это общественные организации, занимающиеся социальными вопросами.

Серьезность намерений "взять Каракас" вызывает вопросы — каких-либо вооруженных ополченцев на улицах "красной зоны" нет, а хранение оружия запрещено законами страны. Но по словам знакомого с ситуацией собеседника ТАСС , оно действительно может быть на руках у некоторых группировок, особенно в западной, более бедной части города. "Однако там уже сложно понять, где кончается ополчение и начинается криминал", — отмечает он. На западе Каракаса, в так называемых бариос ("трущобах") Сан-Агустин и Петаре в первые ночи после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил 23 января себя президентом страны, происходили стычки, в которых оружие применялось.

Днем на улицах "красной зоны" идут по своим делам и гуляют обычные люди — семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. Однако, как указывают сами же местные жители, сейчас здесь менее многолюдно, чем раньше, часть магазинов и кафе закрыта. Собеседники ТАСС в Каракасе, впрочем, отмечают, что это результат не событий последних нескольких недель, а происходящего уже несколько лет ухудшения экономической обстановки, из-за которого население страны массово уезжает в соседние страны. Согласно оценкам ООН , число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн человек при общей численности населения около 32 млн человек, причем большинство из них уехали в последние годы.

В темное время суток, как и практически во всех остальных частях Каракаса, здесь появляться не советуют — уровень преступности высок, несмотря на близость к правительственным учреждениям, и в неофициальном "рейтинге" местных жителей даже выше, чем в более восточных районах.