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Мадуро ответил на слова Трампа о военном вторжении в Венесуэлу 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "сумасшествием" готовность американского лидера Дональда Трампа отправить войска в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это сумасшествие, господин Дональда Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда", — сказал Мадуро.
По его словам, Венесуэла защитит свои земли от войск США.
Он также добавил, что нефть является основной причиной нападок США.
Мадуро подчеркнул, что Вашингтону нужны нефть и другие природные богатства Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы прокомментировал заявление Трампа о военном вторжении.
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Латинская Америка , Армия , В мире , Войска , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла
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