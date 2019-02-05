Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "сумасшествием" готовность американского лидера Дональда Трампа отправить войска в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это сумасшествие, господин Дональда Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда", — сказал Мадуро.
По его словам, Венесуэла защитит свои земли от войск США.
Он также добавил, что нефть является основной причиной нападок США.
Мадуро подчеркнул, что Вашингтону нужны нефть и другие природные богатства Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы прокомментировал заявление Трампа о военном вторжении.