Мадуро ответил на слова Трампа о военном вторжении в Венесуэлу

"Это сумасшествие, господин Дональда Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда", — сказал Мадуро.

По его словам, Венесуэла защитит свои земли от войск США.

Он также добавил, что нефть является основной причиной нападок США.

Мадуро подчеркнул, что Вашингтону нужны нефть и другие природные богатства Венесуэлы.