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Военные начали отворачиваться от Мадуро 

Lenta.ru + ещё 16 49 минут назад
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Генерал заявил, что «с гордостью патриота и демократа» признает Гуайдо исполняющим обязанности президента и готов выполнять его приказы.
Также Янес Родригес назвал действующего президента страны Николаса Мадуро диктатором и сообщил, что 90 процентов личного состава вооруженных сил его не поддерживают. Генерал призвал товарищей по оружию «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы».
Ранее 2 февраля постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что власти США собираются колонизировать Венесуэлу путем государственного переворота, за которым последует установление марионеточного правительства.
Как отметил Монкада, готовящаяся президентом США Дональдом Трампом реколонизация «является правильной характеристикой того, что постепенно становится планом военного вторжения США против Венесуэлы». «Это событие, которое никогда не видели в нашей истории», — заявил он.
23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявился себя себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, а позднее также Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.
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Комментарии80
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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