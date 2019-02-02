Генерал ВВС в Венесуэле выступил за признание Гуайдо временным президентом страны

Генерал ВВС Венесуэлы признал, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо является и.о. президента страны. Военный заявил, что 90% Вооруженных сил не поддерживают Николаса Мадуро . После этого в твиттере венесуэльских ВВС появилось фото генерала-перебежчика с надписью «Предатель».

Генерал авиации Франсиско Эстебан Янес Родригес признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщает газета Nacional.

«Сегодня, с гордостью патриота и демократа, я заявляю, что не признаю диктаторского авторитета Николаса Мадуроя. Я признаю Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и готов исполнять его приказания», — заявил генерал в видеобращении.

По словам военного, 90% Вооруженных сил не поддерживают Николаса Мадуро и «переход к демократии неизбежен».

Он призвал «товарищей по оружию не подавлять больше оппозицию» и посоветовал Мадуро немедленно покинуть страну.

Между тем, фото Янеса Родригеса, перечеркнутое красной надписью «Предатель», появилось в твиттере ВВС Венесуэлы.

«Недостоин звания военного тот, кто предал присягу на верность Отечеству… и встал на колени перед империалистами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Родригес не имеет войск в подчинении, и не занимает командную должность. Он занимается исключительно штабной работой и стратегическим планированием.

Неделю назад лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента. Его признали США и ряд других государств. Однако есть государства, не признающие Гуайдо. В их числе Россия, КНР, Турция.

Военные Венесуэлы ранее объявили, что поддерживают президента Мадуро.