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В Венесуэле начался марш сторонников Мадуро 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил начало марша сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, следует из его записи в Twitter.
"Идем вместе с нашим славным народом праздновать 20 лет Боливарианской революции. Ни угрозы, ни атаки не собьют нас с пути. Да здравствует Чавес! Мы победим", — написал он.
На 2 февраля запланирована также акция протеста оппозиционеров. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо призывал людей выйти на улицы и выступить за права человека, проведение президентских выборов и открытие канала для гуманитарной помощи.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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