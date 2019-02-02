СМИ: Гуаидо выразил желание строить отношения с Китаем

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил о желании «установить продуктивные и взаимовыгодные отношения» с Китаем

Об этом пишет South China Morning Post.

«Китай является ключевым глобальным игроком, и мы хотим установить продуктивные и взаимовыгодные отношения», — приводит издание слова венесуэльского оппозиционера.

Он отметил, что поддержка со стороны Китая стала бы хорошей поддержкой для экономики Венесуэлы.

Ранее Гуаидо заявил, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу России и Китаю.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию в Венесуэле.