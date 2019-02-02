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СМИ: Гуаидо выразил желание строить отношения с Китаем 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил о желании «установить продуктивные и взаимовыгодные отношения» с Китаем.
Об этом пишет South China Morning Post.
«Китай является ключевым глобальным игроком, и мы хотим установить продуктивные и взаимовыгодные отношения», — приводит издание слова венесуэльского оппозиционера.
Он отметил, что поддержка со стороны Китая стала бы хорошей поддержкой для экономики Венесуэлы.
Ранее Гуаидо заявил, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу России и Китаю.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию в Венесуэле.
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Латинская Америка , Азия , В мире , Венесуэла , Китай
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