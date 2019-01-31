Болтон посоветовал Мадуро уехать подальше от Венесуэлы

"Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии, жизни на красивом пляже вдалеке от Венесуэлы. Они должны воспользоваться амнистией президента Гуаидо и уехать. Чем раньше, тем лучше", — написал Болтон в Twitter.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента государства.