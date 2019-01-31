Информация о хранении Венесуэлой своего золотого запаса в России не соответствует действительности, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
«Это не соответствует действительности», — передает ее слова РИА «Новости».
Ранее в четверг «Новая газета» заявила, что венесуэльское золото якобы хранилось в ЦБ России, его запасы составили около 30 тонн. Издание утверждает, что его якобы в январе вывезли в Дубай, откуда перевезли в Каракас.
Эту информацию издание связало с тем, что Мадуро в среду объявил о выделении 1 млрд евро на программу благоустройства Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что 18-19 января Boeing 757 из Москвы прилетал в Каракас через Дубай и марроканский Агадир. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опровергал эти сведения.