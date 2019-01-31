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Мадуро объявил о выделении €1 млрд на благоустройство венесуэльских городов 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на благоустройство городов республики. Об этом он сообщил в среду в Twitter.
"Началась программа "Прекрасная Венесуэла — Вместе все возможно", в рамках которой €1 млрд будет вложено в 62 наиболее густонаселенных города страны с тем, чтобы они стали самыми красивыми и современными в Латинской Америке", — написал Мадуро.
Венесуэльский лидер добавил, что в рамках первого этапа программы будет выделено €100 млн 
"Больше не будет оправданий! Исполнительная власть на всех уровнях располагает всем необходимым для того, чтобы обеспечить этой программе полный успех", — добавил он.
В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что в четверг представит план "Страна" — собственную программу действий, направленную на "стабилизацию экономики и борьбу с бедностью".
"Мы знаем, как этого добиться, и талант венесуэльцев позволит нам этого достичь", — написал политик в Twitter.
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Комментарии1
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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