Мадуро объявил о выделении €1 млрд на благоустройство венесуэльских городов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на благоустройство городов республики. Об этом он сообщил в среду в Twitter.

"Началась программа "Прекрасная Венесуэла — Вместе все возможно", в рамках которой €1 млрд будет вложено в 62 наиболее густонаселенных города страны с тем, чтобы они стали самыми красивыми и современными в Латинской Америке", — написал Мадуро.

"Больше не будет оправданий! Исполнительная власть на всех уровнях располагает всем необходимым для того, чтобы обеспечить этой программе полный успех", — добавил он. Венесуэльский лидер добавил, что в рамках первого этапа программы будет выделено €100 млн

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что в четверг представит план "Страна" — собственную программу действий, направленную на "стабилизацию экономики и борьбу с бедностью".